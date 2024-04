Wybory przegrały ze słoneczną pogodą. Frekwencja niższa, niż sześć lat temu

W niedzielę 7 kwietnia do godziny 17:00 lokale wyborcze na Opolszczyźnie odwiedziło 259 tysięcy mieszkańców regionu czyli 35 procent uprawnionych. W 2018 roku, kiedy wybieraliśmy poprzednie władze lokalne, do 17 w lokalach wyborczych stawiło się 37 procent uprawnionych, a do momentu zamknięcia głosowania 45 procent. N ajbardziej zacięta rywalizacja miała miejsce w powiecie namysłowski,m gdzie powiatowa frekwencja przekroczyła 44 procent i była najwyższa w województwie. W Opolu do urn stawiło się do 17 godziny 34 procent uprawnionych wyborców.

Podobnie było w innych gminach z jednym kandydatem na szefa samorządu. W gminie Murów frekwencja wyniosła 27,4 procent (kandyduje tylko wójt Michał Golenia). W gminie Chrząstowice (wójt Florian Ciechor), do godziny 17 do urn poszło 28,7 procent wyborców.

W naszym województwie najgorzej wypadła frekwencja w powiecie kędzierzyńsko - kozielskim (31,2 procent o godzinie 17). W gminie Reńska Wieś w lokalach wyborczych zjawił się tylko co czwarty uprawniony do głosowania. Tam w wyborach na wójta wystartował tylko jeden kandydat - dotychczasowy wójt Tomasz Kandziora.

Najwyższe frekwencje zanotowano w gminach, gdzie doszło do ostrej rywalizacji kilku kandydatów o wyrównanych szansach. To zmobilizowało elektorat. W Pakosławicach do 17 do urn stawiło się 46 procent uprawnionych, którzy mieli do wyboru 4 kandydatów. W Prudniku (4 kandydatów na burmistrza) frekwencja dobijała do 46 procent. W gminie Olszanka (3 kandydatów na wójta) o 17 frekwencja przekroczyła 47 procent. Rekord wojewódzki padł w ginie Domaszowice (prawie 52 procent o godz. 17) i gminie Świerczów (49 procent).