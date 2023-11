Nie będzie masowej wycinki drzew w Kędzierzynie. Decyzja leśników cieszy mieszkańców

Już kilka la temu Lasy Państwowe poinformowały jednak, że bardzo dużą część drzewostanu trzeba wyciąć. Powód to przede wszystkim wiek drzew, które posadzone zostały blisko 100 lat temu. Stare okazy łamią się, usychają, swoje robią susza i korniki. W niektórych miejscach samo chodzenie po lasach stało się niebezpieczne. Nadleśnictwo Kędzierzyn-Koźle poinformowało pierwotnie o potrzebie wycięcia a 42 hektarów , co spotkało się z dużym sprzeciwem społecznym. Udało się jednak osiągnąć w tej sprawie bardzo daleko idący kompromis.

Kędzierzyn-Koźle to jedyne tak zielone duże miasto na Opolszczyźnie. Blisko połowę jego terenów stanowią lasy. Mieszkańcy uważają to za wielki atut. Przede wszystkim lasy są dla nich idealnymi terenami rekreacyjnymi w których ostatnio zbudowano nawet sporo ścieżek rowerowych. Drzewa pełnią także bardzo ważną funkcję ochronną przed zanieczyszczeniami z terenów kompleksów przemysłowych w Azotach i Blachowni.

- Przebudowa lasów na terenie miasta będzie znacznie ograniczona. To reakcja na głosy mieszkańców oraz dyskusje radnych i władz Kędzierzyna-Koźla podczas ostatnich sesji – poinformował Piotr Pękala, rzecznik prasowy Urzędy Miasta. - Nadleśnictwo Kędzierzyn zmieniło swoje plany. Wyciętych zostanie zdecydowanie mniej drzew, a pod topór trafią te schorowane i zagrażające bezpieczeństwu.

O korektach w Planie Urządzania Lasu poinformowano podczas specjalnie zorganizowanego spotkania. Zaproszenie otrzymali nie tylko samorządowcy, ale także strona społeczna w tym autorzy petycji i członkowie organizacji ekologicznych. Podczas narady poinformowano, że w bezpośrednim sąsiedztwie największych osiedli Kędzierzyna-Koźla (Azoty, Śródmieście, Piastów-Powstańców Śląskich, Pogorzelec) wyznaczone zostaną obszary lasów szczególnie ważnych dla mieszkańców. Wycinka drzew w ich obrębie zostanie zdecydowanie zredukowana. Z planowanych ponad 42 hektarów wyniesie ona nieco ponad 9. Przebudowa prowadzona będzie także na mniejszych powierzchniach niż pierwotnie zakładano, więc nie będą one tak widoczne, a same prace będą rozciągnięte w czasie do 2029 roku.