Nie żyje Eugeniusz Szymaniec, wieloletni dyrektor technikum w Strzelcach Opolskich

Miał ogromny wpływ na to, jak wygląda dziś Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli tzw. „Metalówa”. Do pracy w tej szkole przyszedł bowiem w 1963 roku.

Początkowo pracował jako nauczyciel matematyki i kierownik szkolnego internatu. Sprawne zarządzanie szkołą i zaufanie, jakim darzyli go nauczyciele sprawiło, że w 1970 został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora, a 8 lat później został dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (tak dawniej nazywała się "Metalówa").

Absolwenci technikum i szkoły zawodowej zapamiętali go m.in. jako świetnego dyrektora, który motywował uczniów do nauki.

Uwielbiał przemawiać do młodzieży podczas apeli szkolnych podkreślając, jak ważne jest, by w dorosłym życiu mieć fach w ręku. Kiedy w latach dziewięćdziesiątych i na początku dwutysięcznych w Polsce szalało bezrobocie, on zachęcał do pozostania w kraju, zapewniając, że w gospodarce będzie lepiej.