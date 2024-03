Poseł Adam Gomoła: „Jestem pokrzywdzony". Atakuje także byłego szefa struktur partii na Opolszczyźnie

Różne wersje posła Gomoły. Która jest prawdziwa?

Poseł Gomoła czuje się pokrzywdzonym, a nie winnym

Na antenie Polsatu parlamentarzysta stwierdził również, że „on nikogo do niczego nie namawiał, bo to do niego dzwoniono”. Przekonywał, że jest niewinny, a do tego to on jest pokrzywdzony.

Zupełnie inaczej tę sprawę widzą internauci, którzy w mediach społecznościowych zaczęli cytować fragmenty stenogramu, które całkowicie podważają twierdzenie Gomoły, że nikogo do niczego na namawiał.

- Wiesz co, bo ten konsulting, no to zawsze masz, wiesz, możliwość dodzwonienia i tak dalej. To, to nie jest nic dziwnego. Myśmy jako kandydaci w wyborach parlamentarnych też takich dużo umów podpisywali. Jak sobie porównujesz z wyborami parlamentarnymi, to w tych kluczowych miejscach no to, to często takie rzeczy się dzieją – mówił Gomoła w rozmowie z kandydatem.