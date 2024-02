Druga fala rolniczych protestów wyjeżdża na drogi w piątek. Kierowców czeka masa dotkliwych utrudnień

W środę 7 lutego wieczorem organizatorzy akcji mają podjąć ostateczne decyzje, czy rezygnują z wjazdu na autostradę i koncentrują się na blokadach innych miejsc.

- Rolnicy są bardzo zdesperowani sytuacją i nie można wykluczyć, że jednak wyjadą na A4, nie licząc się ze stanowiskiem organizatorów akcji – komentuje Arkadiusz Kożuszko, pełnomocnik Agro Unii na Opolszczyźnie.

Podobnie jak 24 stycznia akcje protestacyjne Agrounii mogą się odbywać w innych miejscach, wskazanych w zgłoszeniach, które nie zostały zakazane przez lokalne władze gmin. Można się więc spodziewać min. blokady przejścia graniczne do Czech w Trzebini (12 lutego). Stałej blokady obwodnicy Nysy w rejonie zjazdu do Opola i do Nysy (od 12 do 16 lutego). Blokowane mają być też drogi krajowe i wojewódzkie, m.in. Rondo w Lubrzy (14 lutego), droga krajowa 45 od Reńskiej Wsi do Wiekszyc (9 lutego). Droga Krajowa 45 w Rogowie Opolskim (13 i 15 lutego). Zapowiedziano akcje na skrzyżowaniu drogi krajowej i wojewódzkiej w Dobrodzieniu ( 9 i 16 lutego) oraz w innych miejscach w Olszowej, Sieroniowicach, Skarbimierzu, pod Kluczborkiem (DK 45). Będzie też blokada wjazdu do Namysłowa czy przejścia dla pieszych w Dębinie.