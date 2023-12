Nowe drogi na Opolszczyźnie. Kierowcy pojadą po równym asfalcie. Szykują się kolejne inwestycje

Duże inwestycje drogowe zostały zrealizowane głównie dzięki budżetowi województwa, który wsparł projekty finansowe sięgające niemal 77 milionów złotych. Ponadto, korzystano z funduszy unijnych, dofinansowania rządowego oraz pomocy udzielanej przez gminy.

Szymon Ogłaza członek zarządu województwa opolskiego podkreśla różnicę między tym, co planowano, a tym, co udało się zrealizować, zaznaczając, że w przypadku Zarządu Dróg Wojewódzkich była to różnica na korzyść.

Obok samej przebudowy dróg, inwestycje obejmowały także budowę nowych nawierzchni, chodników, ścieżek rowerowych, wiat przystankowych oraz modernizację przejść dla pieszych, zrealizowanych w ramach inicjatywy „Super Zebra”.

Przebudowano szereg ważnych dróg, takich jak: