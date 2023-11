Nowy most przez Odrę w Opolu połączył już oba brzegi rzeki. Trwają też inne roboty związane z remontem opolskiego węzła kolejowego

Nowy most połączył już brzegi Odry

Robotnicy remontujący linię kolejową pomiędzy stacjami Opole Główne a Opole Zachodnie przerzucili już przez Odrę nowy most, po którym będą jeździły pociągi w stronę Wrocławia i Nysy.

To równoległa konstrukcja do tej, która powstała na początku 2023 roku. Po niej zaś składy będą docelowo kursowały od strony Wrocławia i Nysy do Opola Głównego.