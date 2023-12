Nowy rozkład jazdy PKP 2023/2024 na Opolszczyźnie. Nowe połączenia, ale także likwidacja pociągów na trasie Nysa - Wrocław

Znikają bezpośrednie pociągi z Nysy do Wrocławia

W niedzielę 10 grudnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Jeśli chodzi o połączenia lokalne, realizowane przez Polregio to największa zmiana jest taka, że zlikwidowane zostają bezpośrednie połączenia na trasie Nysa - Wrocław - Nysa.

- Tabor spalinowy jest mały a pomiędzy Brzegiem a Wrocławiem są duże potoki pasażerów i ludzie nie mieszczą się w małych szynobusach - informuje Sylwester Brząkała, dyrektor opolskiego Polregio. - Natomiast od Brzegu do Nysy ta frekwencja jest już nieporównywalnie mniejsza.

Kolejny argument to wielkość szynobusów.

Teraz pasażerowie jeżdżący na tej trasie będą musieli przesiadać się w Brzegu. Powód? Połączenia Nysa - Wrocław wykonywane są spalinowymi szynobusami. Na trasie Nysa - Brzeg nie ma bowiem trakcji elektrycznej, ale od Brzegu do Wrocławia już jest.

Co ciekawe, z tych samych powodów weekendowe połączenie Gliwice - Kłodzko zostanie skrócone do Kędzierzyna-Koźla.

- Nie chcemy jeździć pojazdami spalinowymi pod trakcją elektryczną, bo to mogą robić bezemisyjne składy elektryczne - mówi Sylwester Brząkała.

Więcej miejsc w pociągach

- Pasażerowie będą mieli do dyspozycji ponad 400 miejsc siedzących - mówi Sylwester Brząkała.

Remonty nie pomagają

Zła wiadomość jest taka, że do marca 2024 roku pomiędzy Opolem Głównym a Opolem Zachodnim, ze względu na remont linii, pociągi wciąż będą jeździły po jednym torze. A to powoduje opóźnienia na trasie do i z Wrocławia.