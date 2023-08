Nysa bierze kolejny kredyt. RIO ma uwagi. Burmistrz uspokaja: Sytuacja finansowa gminy jest bezpieczna i stabilna

W sprawie zadłużenia samorządu zabrał też głos ostatnio burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz.

- Sytuacja finansowa gminy jest bezpieczna i stabilna – zapewnił mieszkańców burmistrz Kordian Kolbiarz, na łamach gazety wydawanej przez gminne spółki. – Nasz dług to około 150 milionów złotych. Przez ostatnie 9 lat zainwestowaliśmy blisko 500 mln. Niemal całe nasze „zadłużenie”, to wkłady własne do projektów rządowych i unijnych.