Odra Opole przegrała 1:2 w sparingu z Górnikiem Zabrze. Sezon 2024/2025 Betclic 1 Ligi zbliża się wielkimi krokami

To kolejny mecz sparingowy rozegrany z zespołem występującym w PKO Ekstraklasie. Wcześniej Odra zmierzyła się z Legią Warszawa, trzecią ekipą poprzedniego sezonu, przegrywając 1:2.

Sparing z Górnikiem rozegrany został w Zabrzu na bocznym boisku. Rozpoczął się rewelacyjnie dla Odry. Już w pierwszej minucie niebiesko-czerwoni wywalczyli rzut rożny, po którym wyszli na prowadzenie. Bramkę zdobył jeden z zawodników testowanych.

Prowadzenie 1:0 utrzymywało się do końcówki pierwszej połowy, kiedy to dwie bramki zdobyli gospodarze. Najpierw w 41. minucie trafił Lawrence Ennali, a wyniki podwyższył 3 minuty później Paweł Olkowski. Do przerwy na tablicy widniał rezultat 2:1 dla Górnika.

Mimo okazji z obu stron, w drugiej połowie rezultat nie uległ już zmianie.

Przed rozpoczęciem sezonu Odrę czekają jeszcze 4 sparingi. W środę (3 lipca) piłkarze z Opola spotkają się z na własnym obiekcie z 2-ligowym KKS-em Kalisz. Odra zagra również sparingi z dwoma mocnymi rywalami z PKO Ekstraklasy: 6 lipca zagra w Katowicach z GKS-em, natomiast 12 lipca w Częstochowie z Rakowem. Oprócz tego, w Wałbrzychu zmierzy się ze Ślęzą Wrocław (9 lipca).