To była wyborcza niedziela na Opolszczyźnie. Wybory zorganizowano w trzech gminach, będę następne

W 5 gminach na Opolszczyźnie trzeba przeprowadzić wybory uzupełniające

- Wybory uzupełniające trzeba przeprowadzić w pięciu gminach w województwie opolskim. Pierwsze 30 czerwca, a drugie 21 lipca, w zależności od daty wygaśnięcia mandatów radnych wybranych podczas kwietniowych wyborów samorządowych, czyli czy wygasły one po pierwszej, czy po drugiej turze - wyjaśnia Rafał Tkacz, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.

W Oleśnie mieszkańcy wybrali radnego na miejsce nowego burmistrza Piotra Grędy.

W Oleśnie doszło do ciekawej wyborczej dogrywki. W wyborach 7 kwietnia już w pierwszej turze ówczesny radny opozycyjny Piotr Gręda pokonał już w pierwszej turze rządzącego od 18 lat w Oleśnie Sylwestra Lewickiego.

Wyniki wyborów uzupełniających do rady miejskiej w Oleśnie:

W Rudnikach mieszkańcy wybiorą radnego na miejsce nowego wójta Mariusza Stanka.

O co chodzi? W okręgu wyborczym nr 9 w Rudnikach został zarejestrowany tylko jeden kandydat. I to on dostał mandat radnego bez konieczności głosowania.

Nowym radnym został Leszek Zając (Aktywni i Gospodarni) z komitetu wójta Mariusza Stanka.