OK Bedmet Kolejarz Opole mocno oddalił się od finału 2 Ligi Żużlowej

To niepowodzenie stawia opolan w niezwykle trudnym położeniu przed rewanżem w Gnieźnie, który odbędzie się w kolejny weekend.

Początkowo jednak nic nie zapowiadało tego, że do drugiego starcia Kolejarz przystąpi w tak niekorzystnym położeniu. Co prawda bieg juniorski zakończył się podwójnym zwycięstwem zespołu z Gniezna (po remisie w pierwszym wyścigu), lecz odpowiedź opolan na tą sytuację była imponująca. Dwa kolejne biegi to oni bowiem wygrali 5:1. Najpierw duet Oskar Polis - Nazar Parnicki nie dał żadnych szans Timowi Soerensenowi i Hubertowi Łęgowikowi, prowadząc od startu do finiszu. Chwilę później z kolei para Adam Ellis - Piotr Świercz dotarła na metę przed Kacprem Gomólskim i Mikołajem Czaplą.

Wszystko znakomicie się układało dla drużyny z Opola do ósmego biegu. Po jego zakończeniu prowadziła ona 28:20 i wszystko wskazywało na to, że jest na najlepszej drodze nie tylko do odniesienia zwycięstwa, ale i również do wypracowania sobie niezłej zaliczki przed rewanżem.