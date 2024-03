Opolanie mogą płacić zawyżone rachunki za prąd i nie zdawać sobie z tego sprawy. Co zrobić, by płacić mniej?

Na grupach społecznościowych wrze od wielu miesięcy. Opolanie porównują swoje rachunki za prąd, zastanawiając się, z jakiego powodu te poszybowały. Wielu z nich przyznaje, że rozliczenia, które dostali są tak enigmatyczne, że nie sposób z nich wyczytać, czy opłaty zostały naliczone prawidłowo.

– Nie mamy w domu nowych urządzeń, nie zauważyłam, żebyśmy zużywali więcej prądu, a ostatni rachunek ściął mnie z nóg. Nie wiem, co o tym myśleć. Mąż mówi, że wszystko podrożało i to pewnie dlatego. Ale ja się zastanawiam czy to nie jest jednak jakiś błąd – piesze jedna z uczestniczek dyskusji w facebookowej grupie dla kobiet.