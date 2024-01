Opole na jedynce! w temacie smogu. Komentarz Mirosława Pietruchy Mirosław Pietrucha

Publikowane od czasu do czasu rankingi dotyczące naszych samorządów wzbudzają naturalne zainteresowanie mieszkańców. Zwłaszcza, że służby piarowskie nagłaśniają te sukcesy. Nie zamierzam odbierać samorządowcom prawa do chwalenia się osiągnięciami. Dbanie o wizerunek i jego kreowanie, to w końcu jedna ze składowych części ich pracy. Pojawiło się jednak ostatnio zestawienie, przy którym trudno odnaleźć zdjęcia naszych polityków samorządowych. To ranking zanieczyszczenia smogiem i szokujące pierwsze miejsce Opola.