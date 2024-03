Miejskie rowery i darmowe autobusy dla uczniów. To pomysły Trzeciej Drogi na udrożnienie ruchu w Opolu

- Moim postulatem związanym z porannym i popołudniowym szczytem komunikacyjnym jest to aby miasto zapewniło bezpłatny dojazd do szkół opolskim uczniom. Działałoby to na bardzo prostej zasadzie, jeżeli uczeń ma ważną legitymację szkolną wtedy może skorzystać z darmowego przejazdu. Takie rozwiązanie działa już w innych gminach - przekonuje Jarosław Krzywoń, kandydat do rady miasta Opola z list Trzeciej Drogi.

Inicjatywą Trzeciej Drogi mającą za zadanie zwalczyć korki jest też przywrócenie funkcjonującego jeszcze przed kilku laty systemu miejskich rowerów.

- Postulujemy przywrócenie rowerów na ulicę Opola. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy mogli korzystać z nich w ramach abonamentów. Rower zwykły kosztowałby 30 złotych, a elektryczny 70 złotych miesięcznie. To dobry pomysł, bo osoby, które będą miały rower w abonamencie same będą troszczyły się o to gdzie go postawią i same będą go serwisować - mówi Adam Warzecha, kandydat do rady miasta Opola z list Trzeciej Drogi.