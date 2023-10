Opole na przedwojennych pocztówkach. Niezwykła wystawa w bibliotece wojewódzkiej

Dodatkową atrakcją są rzadkie pocztówki ukazujące wnętrza miejskich restauracji i kawiarni oraz karty pocztowe, dzisiejszych dzielnic Opola, niegdyś podmiejskich wsi.

- Ludziom podoba się to miasto na tych dawnych pocztówkach. Ale ten obraz był wyidealizowany w porównaniu z rzeczywistością. Każdy chciał pokazać to, co miał najładniejsze i czym się mógł pochwalić. Nie było takich tendencji jak obecnie. Mniejszy był ruch. Kolorytu dodawały dorożki, czy koń który pił z fontanny końskiej, bo taka była na placu Wolności. Miasto wydawało się mniejsze i ładniejsze - tłumaczy Bogusław Szybkowski. - Przedstawiano ładne budynki i ładnie ubranych ludzi przed nimi. Ja szczególnie cenię przedwojenne litografia, bo to była bardzo ładna, ale pracochłonna sztuka. To była "arystokracja" wśród pocztówek.