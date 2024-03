Opolscy radni PO podsumowują kadencję. „To było 5,5 roku ciężkiej pracy”

Za swój największy sukces radni uważają powstanie tężni solankowej na osiedlu Malinka.

- Symbolem sprawczości i tego, jaką mamy wizję jako Koalicja Obywatelska w radzie miasta, jest tężnia na Malince - mówił Tomasz Kaliszan, radny PO - To nasza inicjatywa. Widzimy jakim zainteresowaniem cieszy się to miejsce. To jest filozofia, którą my wyznajemy, czyli tworzenie miejsc integracji społecznej, miejsc zielonych, oraz miejsc, w których można poprawić stan zdrowia – dodał.