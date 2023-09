Opolscy społecznicy docenieni za swoją działalność. Wielka gala w Kędzierzynie-Koźlu. Kogo nagrodzono?

Wszyscy oni spotkali się na regionalnym dniu pozarządowca, czy gali, podczas której najlepszym wręczano statuetki Społecznika Roku Województwa Opolskiego, Opolskiej Niezapominajki oraz wyróżnienia z zakresu ekonomii społecznej.

- To najbardziej różnorodna wśród imprez, organizowanych przez samorząd regionu, bo to tu spotykają się najbardziej aktywni z aktywnych, działający w wielu dziedzinach życia - mówi marszałek województwa Andrzej Buła. A dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO Barbara Kamińska dodaje, że kapituły konkursów mają zawsze - a tak było i w tym roku - ogromną trudność, by wyłonić tych najlepszych.