Opolskie Bractwo Rycerskie gościło u rycerzy w Chorwacji

- Otrzymujemy wiele zaproszeń z całej Europy i mimo, iż tegoroczny sezon rycerski powoli się kończy, to mamy nadal wypełniony kalendarz imprez historycznych. Już niebawem udamy się z rycerzami na Węgry do Csokako oraz do Austrii i Niemiec - zapowiada Andrzej Kościuk.