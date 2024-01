Opolskie morsy znów weszły do wody. Tym razem w charytatywnym celu. To było gorące morsowanie w lodowatej wodzie

- Zawsze kwestujemy w wodzie, odkąd istniejemy, a to nasz siedemnasty sezon – tłumaczył Dariusz Chwist z Klubu Morsy Opole. - Jesteśmy wielkimi fanami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Morsujemy i gramy cały czas, do końca świata i jeden dzień dłużej. To fajny cel, a my jesteśmy fajnymi, pozytywnymi ludźmi. Na COVID-19 nie chorowałem, ale raz w życiu miałem zapalenie płuc i wiem, co to znaczy ściąganie wody z płuc. Wiem, jak wtedy jest ciężko oddychać, a co dopiero jak się ma problemy po koronawirusie. Człowiek chce żyć, oddychać, a się nie da. Uważam, że to bardzo dobry cel, aby tym razem WOŚP zakupiła sprzęt właśnie dla tych, których płuca w pandemii ucierpiały.