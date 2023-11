Opolskie Polregio likwiduje bezpośrednie połączenie Nysa - Wrocław. Od 10 grudnia pasażerów czeka przesiadka w Brzegu

Nie zgadzają się na to niektórzy mieszkańcy leżących przy linii kolejowej miejscowości powiatów nyskiego i brzeskiego. Argumentują, że zostaną wykluczeni komunikacyjnie.

- Ale my nie likwidujemy żadnych kursów - zaznacza Sylwester Brząkała, dyrektor opolskiego Polregio. - Zmiany w rozkładzie dotyczą jedynie rozdzielenia połączeń, co wymagać będzie od pasażerów przesiadki w Brzegu do pociągów skomunikowanych w stronę Wrocławia. To będzie kwestia od kilku do kilkunastu minut.