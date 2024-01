Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu podsumował 2023 rok. Rekord przewiezionych pasażerów, nowe linie i autobusy

Tylu pasażerów nie było od lat

- To znak, że komunikacja miejska w Opolu rozwija się w dobrym kierunku, jest też coraz bardziej atrakcyjna dla pasażerów - przekonuje Ewelina Laxy, specjalista ds. kontaktu z mediami w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Opolu.

W 2023 roku z przejazdów autobusami MZK Opole skorzystało ponad 20 milionów 773 tysiące pasażerów. To największa liczba od lat! Dla porównania w 2022 było ich 18 milionów 800 tysięcy, a w rekordowym dotąd 2019 - 20 milionów 750 tysięcy.

W zeszłym roku autobusy MZK w Opolu pokonały łącznie 5 milionów 772 tysiące kilometrów. Z czego ponad 330 tysięcy przejechały autobusy elektryczne. Do pokonania tras zużyto prawie 2 miliony 300 tysięcy litrów paliwa.

Nowe linie przyciągają pasażerów

- Zaś linia ekspresowa (1) zapewniła szybkie połączenie wschodu z zachodem miasta, z pominięciem ścisłego centrum - mówi Ewelina Laxy. - Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że cieszy się ona coraz większą popularnością. W godzinach największego zainteresowania frekwencja pasażerów to 3 osoby na każdy przejechany kilometr. Liczba ta jest porównywalna z frekwencją na takich liniach jak: 5, 9, 12 i 18.

We wrześniu w życie weszły założenia tzw. trójpaku dla komunikacji. Uruchomione zostały nowe linie: 1, N1 i N2.

W dni robocze wykonywanych jest na niej 48 kursów (w soboty 14), a dojazd z przystanku początkowego (Witosa-Wygonowa) do końcowego (Wrocławska-Centrum Handlowe) trwa niespełna 30 minut.

Nowe autobusy i kolejna umowa

Projekt opiewał na ok. 32 milionów złotych. Jego realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu.

Wybudowana została także infrastruktura do ich obsługi, w tym ładowarki w zajezdni oraz szybka ładowarka pantografowa, która znajduje się na pętli przy ul. Pużaka.

Nowe wozy kursują na liniach 5, 9 i 13, a w weekendy na linii 3. W ramach realizacji tego zadania do opolskiej zajezdni przyjechały pojazdy marki Solaris.

Ubiegły rok to również czas nowych inwestycji i zakupu nowoczesnych autobusów. W połowie grudnia na ulice Opola wyjechało osiem autobusów elektrycznych, w tym dwa przegubowce.

We wrześniu Urząd Miasta Opola podpisał umowę na dostarczenie kolejnych zeroemisyjnych autobusów. Przetarg wygrała firma Solaris Bus&Coach. Nowe pojazdy mają przyjechać do Opola do listopada 2024 roku.

Będą one przeznaczone do elektryfikacji linii 3 i 11. W ramach zadania „Elektromobilne Opole – etap II” dostarczone zostaną dwunastometrowe autobusy typu MAXI.

Zadanie zakłada także zamontowanie 4 dwustanowiskowych ładowarek typu plug-in w zajezdni oraz pantografu wraz ze stacją transformatorową na pętli przy ul. Pużaka.

Obecnie we flocie MZK jest 13 autobusów elektrycznych. Po zrealizowaniu kolejnego projektu będzie ich 22.