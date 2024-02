Opuszczona nastawnia PKP pod Kluczborkiem. Miało tu być Muzeum Kolejnictwa, a jest tylko opuszczone miejsce dla wandali

Jest to dawny posterunek odgałęźny, z linii kolejowej Fosowskie - Kluczbork na 7-kilometrową obwodnicę kolejową, która dzisiaj jest już rozebrana, a w miejscu torowiska zbudowano obwodnicę Kluczborka.

Muzeum Kolejnictwa, Dom Kolejarza, budynek w kształcie parowozu - takie były plany

Kilkanaście lat temu były pomysły, aby z nastawni PKP w Kuniowie zrobić perełkę turystyczną. Radny, społecznik i późniejszy kandydat na burmistrza Kluczborka Stanisław Konarski organizował tutaj wyścigi drezyn ręcznych. Planował, by starą nastawnię PKP zaadaptować na Muzeum Kolejnictwa i Dom Kolejarza.

Z tych planów nic nie wyszło. Stanisław Konarski organizował tutaj jeszcze kilka lat temu żywe szopki. Do dzisiaj w budynku nastawni są pozostałości słomy i siana, trzymano tutaj bowiem zwierzęta podczas żywych szopek.

Dzisiaj stara nastawnia PKP w Kuniowie to obraz nędzy i rozpaczy.

Pół biedy, gdyby było to miejsce wycieczek miłośników urbexu, czyli zwiedzanie opuszczonych i niedostępnych budynków. Bo amatorów urbexu obowiązuje niepisany kodeks mówiący: „Take only pictures, leave only footsteps" (zrób tylko zdjęcia, zostaw tylko ślady stóp).