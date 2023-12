Opuszczony dworzec widmo PKP Szumirad. Jeszcze 20 lat temu można było stąd dojechać do Wrocławia. Dzisiaj to ruina [ZDJĘCIA]

Jeszcze 20 lat temu, w pierwszych latach XXI wieku, była to czynna linia kolejowa. Ze stacji PKP Szumirad można było dojechać do Wrocławia, a w drugą stronę do Opola. Co prawda, z przesiadkami w Kluczborku lub w Fosowskiem, ale nie był to żaden problem. Pociągi były ze sobą skomunikowane - jeden czekał z odjazdem na przyjazd drugiego.

Stacja PKP Szumirad leży na linii kolejowej Kluczbork - Fosowskie. To boczna linia, która została wyłączona z ruchu. I nie ma co spodziewać się przywrócenia jej do ruchu, ponieważ torowisko jest zniszczone i wyrósł na nim już cały zagajnik młodych drzewek.