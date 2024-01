Osiem procent mieszkańców Opolszczyzny mówi w domu po śląsku. Czy to będzie oficjalny język regionalny?

Projekt zmian w ustawie o mniejszościach narodowych o etnicznych przygotowała i złożyła w Sejmie grupa posłów Koalicji Obywatelskiej. Główna zmiana polega na uznaniu języka śląskiego, który oficjalnie jest gwarą polską, za język regionalny. Obecnie mamy tylko jeden ustawowo uznany język regionalny – kaszubski.

Projekt nowych przepisów nadaje językowi śląskiemu i osobom, które się nim posługują cały szereg uprawnień, analogicznych do praw z jakich korzysta obecnie język niemiecki. Kryterium ich stosowania to co najmniej 20 procentowy udział osób posługujących się nowym językiem regionalnym na danym terenie w wynikach ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności.