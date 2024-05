Oto lista 20 najbogatszych gmin na Opolszczyźnie. Tutaj chce się żyć! Na którym miejscu jest stolica województwa?

Co roku Ministerstwo Finansów publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla wszystkich samorządów w Polsce. Są to tak zwane wskaźniki G. Dzięki nim można wyliczyć roczną kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i określić wysokość wpłat do budżetu państwa na 2024 rok.

Oto ranking najbogatszych gmin na Opolszczyźnie:

Jak wylicza się wskaźnik G?

To bardzo proste działanie. Dzieli się kwotę dochodów podatkowych gminy przez liczbę zamieszkałych ją osób. Należy pamiętać, aby do wyliczeń wziąć poprzedzający rok bazowy. W naszym przypadku jest to rok 2023. Wysokość wskaźnika G decyduje o tym, czy gmina wpłaca do budżetu państwa środki na część równoważącą subwencji ogólnej, czy też korzysta z tej pomocy.