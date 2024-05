Najbardziej zadłużone gminy na Opolszczyźnie. Tutaj trzeba zaciskać pasa

Rośnie zadłużenie opolskich samorządów

Wybraliśmy 18 gmin, w których wskaźnik zadłużenia do rocznych dochodów przekracza 25 procent. Dane do zestawienia pochodzą z dokumentów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, która nadzoruje finanse samorządów, między innymi wydaje opinie do budżetu i prognozowanej kwoty zadłużenia oraz opiniuje możliwość spłaty kredytów. Podane kwoty dotyczą prognoz na koniec roku 2024, przygotowanych przez same władze samorządowe.

Rozwój ma swoją cenę, nawet jeśli jest w dużej części finansowany z programów rządowych czy unijnych. Trzeba go wspierać kredytami. Wśród najbardziej zadłużonych miast Opolszczyzny znalazły się trzy mocno się rozwijające w ostatnich latach - Krapkowice, Opole i Nysa. Większość gmin województwa jednak bardzo ostrożnie pochodzi do kredytów, a ich zadłużenie nie przekracza 10 procent dochodów dochodów.

Przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zadłużenia oznacza, że władzę w gminie przejmuje rządowy komisarz, który ogranicza działalność i spłaca długi . To chyba jednak żadnemu z 71 samorządów gminnych Opolszczyzny nie zagraża. W tym roku RIO nie wydało nikomu opinii negatywnej do planowanego zadłużenia.

Najbardziej zadłużone gminy na Opolszczyźnie

1. Byczyna - 43,3 mln złotych planowanego zadłużenia na koniec roku 2024 (ok. 5 tysięcy na mieszkańca). To będzie 58,1 procent planowanych dochodów gminy w bieżącym roku. Byczyna spłaca stare zadłużenie i w najbliższym okresie nie planuje nowych kredytów.

Zabytkowe mury w Byczynie. Miasto remontuje je pomimo wysokiego zadłużenia. Milena Zatylna/Archiwum

2. Krapkowice - 71,1 mln planowanego zadłużenia pod koniec tego roku, co stanowi 55,8 procent tegorocznych dochodów (ok. 3,3 tys. na statystycznego mieszkańca). RIO zaopiniowało zadłużenie z zastrzeżeniami i to jedyna gmina na Opolszczyźnie z takim ostrzeżeniem. W opinii RIO w kolejnych latach prawidłowa obsługa takiego zadłużenia może być zagrożona. Izba ostrzega też, że zaplanowany wysoki (5,6 mln złotych) deficyt operacyjny w roku 2024 może zagrozić stabilności finansowej gminy.

Wizualizacja Rynku w Krapkowicach po rewitalizacji. To zadanie na najbliższe lata. Archiwum UM Krapkowice

3. Nysa - 179,5 mln złotych planowanego zadłużenia na koniec roku 2024 (ok. 3,2 tys. zł na jednego mieszkańca). To 55,8 procent wszystkich dochodów gminy, planowanych na rok 2024. Planowane zadłużenie zaopiniowane z uwagami.

Modernizacja Rynku w Nysie. Archiwum

4. Opole - prognozowana kwota zadłużenia 722,9 mln złotych. To ok. 5,7 tysiąca złotych na statystycznego mieszkańca. To 52,8 procent wszystkich planowanych dochodów. Miejskie władze zaplanowały, że w roku 2025 zadłużenie Opola wzrośnie do 754,5 mln zł, co będzie stanowić 53,8 procent dochodów planowanych na rok 2025.

Uruchomiona przed rokiem tężnia na Malince w Opolu Archiwum

5. Izbicko - 19,9 mln zobowiązań na koniec roku 2024. To 48,7 procent dochodów rocznych. W tym roku władze Izbicka planują kolejny kredyt wysokości 5 mln złotych, co spowoduje, że w grudniu 2025 zadłużenie niewielkiej gminy przekroczy 20 mln złotych, co będzie stanowić 67 procent dochodów rocznych.

Nowa wieża widokowa na Utracie w gminie Izbicko Archiwum UG Izbicko

6. Kędzierzyn Koźle - prognozowana kwota długu na koniec 2024 to 159,1 mln złotych, co stanowi 41,2 procent dochodów gminy. RIO zaopiniowało planowane zadłużenie z uwagami.

Rynek w Kędzierzynie Koźlu Tomasz Kapica/Archiwum

7. Prudnik - 65,6 mln zadłużenia. 39 procent dochodów. RIO zaopiniowało planowane zadłużenie z uwagami.

Prudnik - nowy dworzec autobusowy. Krzysztof Strauchmann/Archiwum

8. Kamiennik - 8,4 mln złotych zadłużenia, 33,9 procent dochodów.