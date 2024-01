Oto najlepsze zdjęcia z opolskich studniówek. Tak się bawili abiturienci na balach maturalnych w 2023 roku

Studniówki 2024 - rusza sezon balów maturalnych

Studniówka i bal maturalny oznaczają dziś to samo. To impreza maturzystów na 100 dni przed egzaminem dojrzałości. Nie zawsze jednak te określenia oznaczały to samo! Aż do 70. XX wieku istniały bowiem dwa rodzaje imprez: studniówka oraz komers, czyli właściwy bal maturalny.