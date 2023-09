Pałac w Woskowicach Małych odzyska dawny blask. 9 milionów złotych na rewitalizację

Budynek Ośrodka otacza zabytkowy park, który został niedawno zrewitalizowany dzięki pieniądzom unijnym. Teraz, dzięki dotacji samorządu województwa, rozpoczyna się projekt rewitalizacji samego pałacu wraz z dobudową dźwigu osobowego - właśnie została podpisana umowa z wykonawcą tej inwestycji.

- Inwestujemy tutaj już kilka lat. To m.in. z projektu dot. bioróżnorodności zrewitalizowany został ten piękny park, który został doceniony w konkursie "Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego". Prowadzona była też bardzo trudna inwestycja związana z termomodernizacją, a dokładnie z wymianą źródeł ciepła. Tu zostały zastosowane najnowsze technologie. Dziś podpisujemy umowę na ważne działanie, na które czekali pacjenci, pracownicy i całe środowisko zaangażowane w życie Woskowic Małych. To remont elewacji i wieży wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych. Cieszę się, że mamy takie możliwości, aby wspierać nasze szpitale w procesie inwestycyjnym. To jest możliwe dzięki wpływom podatkowym naszych przedsiębiorców, za co serdecznie im dziękuję - mówił podczas podpisania umowy marszałek Andrzej Buła.