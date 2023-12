Pasterki na Opolszczyźnie. Msze święte rozpoczynające Boże Narodzenie będą zarówno w nocy, wieczorem, jak i popołudniu

Pasterka to obok wielkanocnego święcenia pokarmów czas, w którym w kościołach gromadzą się największe rzesze ludzi. Choć tradycyjnie pasterka odprawiana jest o północy to często z różnych powodów sprawowane są Msze święte w godzinach wcześniejszych. W gruncie rzeczy nie ma to większego znaczenia. Według tradycji, uroczystości w Kościele rozpoczynają się zgodnie z czasem księżycowym. Podobnie do sprawy podchodzi się w judaizmie.

- Rozpoczęcie dnia liczone jest od zachodu słońca dnia poprzedniego – wyjaśnia ks. Paweł Michalewski, wikary w parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej. - Dlatego wszystkie uroczystości, również w niedziele, rozpoczynają się wieczornymi nieszporami w dniu poprzedzającym.

Stąd też pochodzi wigilijny zwyczaj wypatrywania pierwszej gwiazdki, która oznacza nadejście nocy, a wraz z nią początek dnia następnego.