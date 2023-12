Taca zbierana podczas pasterki wesprze Diecezjalną Fundację Ochrony Życia. Biskup Andrzej Czaja wystosował komunikat do wiernych

Biskup opolski przypomina, że zbliżające się święta Bożego Narodzenia to spotkanie z Bożą miłością, objawioną najpełniej w Jezusie Chrystusie.

To On, Syn Boży, przez swoje wcielenie zjednoczył się z każdym człowiekiem. To zbawcze wydarzenie przypomina nam, że prawdziwa i autentyczna miłość nie jest jakimś niejasnym uczuciem czy ślepą siłą. Jest wewnętrzną postawą, która angażuje całego człowieka. Ta miłość, którą ukazuje nam przychodzący Chrystus, ma zawsze odniesienie do drugiego człowieka, spełnia się w miłosierdziu, we współczuciu i w realnej pomocy potrzebującym. Potwierdza to treść Ewangelii, która uczy nas, że każdy człowiek ma prawo do szacunku i miłości, każdy jest ważny i każdy jest godny, by być obdarowanym miłością, oraz każdy może i powinien darzyć miłością innych – pisze w komunikacie bp. Andrzej Czaja.