Pawilon U-75, czyli słynny blaszak w Kluczborku. Nie uwierzycie, co znaleźliśmy w środku [ZDJĘCIA]

Pawilon U-75, czyli słynny „Blaszak”, to była kluczborska galeria handlowa za czasów PRL-u. Budynek został sprzedany w 2019 roku za ponad 3 miliony zł. Sprzedawcą była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Kluczborku oraz dwóch właścicieli lokali na terenie pawilonu.

Pawilona U-75, czyli słynny Blaszak, to kawał historii Kluczborka

Jeszcze na początku 2020 roku w „Blaszaku” było ponad 20 najemców. Wyprowadzili się w 2020 roku. Market spożywczy „Lewiatan" był otwarty jeszcze dłużej, bo do roku 2021. Wyprowadził się dopiero kilka dni przez rozpoczęciem rozbiórki!

Była to ostatnia okazja, żeby wejść do środka i sfotografować, jak wygląda dzisiaj dawny PRL-owska galeria handlowa. Weszliśmy do środka dosłownie dzień przed tym, jak buldożer zaczął burzyć cały ogromny pawilon handlowy.

W „Blaszaku” kiedyś działała restauracja Kolorowa, potem w jej miejscu był Havana Club, do końca widać było jego pozostałości.

Na piętrze U-75 było całe skrzydło z gabinetami lekarskimi, działało tutaj także laboratorium. Do niedawna czynny był salon fryzjerski, salon masażu oraz solarium. W środku zostało nawet jedno łóżko solarium w jaskrawo czerwonym kolorze.

W środku można było znaleźć także pozostałości po historycznych już punktach Kluczborka, takich jak siłownia Olymp, świetlica środowiskowa Parasol (która dzisiaj mieści się w odrestaurowanym budynku po dawnej Famprze) czy Havana Club.