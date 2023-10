Zakończyła się budowa marketu sieci Aldi w Kluczborku. Już można tam robić zakupy

Market Aldi w Kluczborku został otwarty w środę (11 października). To 277. sklep sieci ALDI w Polsce i drugi w Kluczborku. Z tej okazji dla klientów przygotowano wiele promocji.

- Każde otwarcie sklepu ALDI to dla nas ogromny sukces i potwierdzenie naszego rozwoju. Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów - mówi Marek Ostrówka, kierownik sprzedaży ALDI w Polsce. - Nasi klienci wiedzą, że w ALDI znajdą lokalne i międzynarodowe produkty wysokiej jakości, ponieważ ALDI ma to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, zgodnie z myślą "Raz ALDI zawsze ALDI". Wierzymy, że klienci naszej nowej lokalizacji w Kluczborku znajdą również to „coś” i zyskają przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów.