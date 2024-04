Rudniki przez 28 lat miały jednego wójta. A teraz co wybory, to zmiana władzy. Nowym wójtem został Mariusz Stanek

Wyniki wyborów na wójta Rudnik

W Rudnikach najpierw przez 28 lat był jeden wójt Andrzej Pyziak, a teraz zaledwie po jednej kadencji Grzegorza Domańskiego jest kolejna zmiana. Jak pan myśli, jaka był klucz do pana sukcesu w wyborach? Decydując się na kandydowanie na radnego i wójta w tych wyborach, miałem trzy opcje. Pierwsza - że wygram wszystko i zostanę nowym wójtem. Druga - że nie zostaną wójtem, ale wprowadzę kilku radnych i będziemy mieli realny wpływ na gminę, równoważąc silną pozycję wójta. Trzecia - że wyborcy mi podziękują i przegram. Po 5 latach nie chciałem być dłużej radnym bezradnym, który pyta wójta o konkretne sprawy, a dowiaduje się, że jest to tajemnicą.

Ostatnie lata w Rudnikach były wstrząsane wojną polityczną, której efektem były doniesienia do prokuratury i ponad 20 spraw w sądach! Mam nadzieję, że obie strony sporu znajdą ukojenie w mojej osobie właśnie dlatego, że jestem bezstronny. Odczuwałem niesmak z powodu wszystkich tych krążących w internecie wzajemnych oskarżeń. Myślę, że ta wojna polityczna już się wypala. Sprawy w sądzie się skończą, bo kto miał zostać skazany, to został już skazany.

Dotarły do mnie plotki z Rudnik, że pana zastępcą może być Andrzej Krzak, dawny dyrektor szkoły im. Andrzej Wajdy w Rudnikach. A do mnie nic takiego nie dotarło, a to ja podejmuję decyzje, za które jestem odpowiedzialny i za które odpowiadam przed mieszkańcami gminy

Jakie będą pierwsze decyzje nowego wójta Rudnik Mariusza Stanka?

To ma być powrót do normalności. Chciałbym, żeby ludzie nie bali się przychodzić do wójta. Żeby nie bali się zgłaszać w wyborach jako kandydaci na radnych. Żeby nie było takiej rotacji pracowników w urzędzie gminy. W ostatniej kadencji z różnych przyczyn odeszło 13-14 osób. Chcę, aby podczas mojej kadencji nie dochodziło do takich sytuacji. Chcę mieć dobrych urzędników, a dobry urzędnik nie urodzi się w ciągu 1-2 lat ani nawet w ciągu 5 lat. To są lata doświadczenia, szkoleń i kontaktów w środowisku administracji rządowej i samorządowej.