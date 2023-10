Pewne zwycięstwo ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z Indykpolem AZS-em Olsztyn

Mimo że Souza sprawiał kędzierzynianom niemałe trudności z pola serwisowego, przez co AZS doprowadził do remisu 15:15, kapitan ZAKSY popisał się kilkoma znakomitymi zagraniami, ratując swoich kolegów. Jednocześnie znacznie lepiej zaczęli wyglądać gospodarze, przez co mecz się wyrównał. Niemniej po dwóch blokach znów podopieczni Tuomasa Sammelvuo znaleźli się znacznie bliżej zwycięstwa (23:20) i finalnie dopięli swego.

Maniera z drugiej partii, czyli częste błędy z pola zagrywki, przeniosły się również na kolejną odsłonę. Podobnie było z ogólnym wrażeniem coraz słabszej postawy ZAKSY oraz lepszej skuteczności po drugiej stronie siatki. Po asie serwisowym Cezarego Sapińskigo Indykpol AZS prowadził już pięcioma punktami (11:6).

Dalsza rywalizacja upływała pod przewagą miejscowej ekipy. Po błędzie Bartosza Bednorza goście przegrywali już czterema punktami (14:18). Jednak ich słabsza postawa trwała do czasu, a sytuacja z poprzedniego seta powtórzyła się. Z tym, że to kędzierzynianie wrócili do gry. Przy zagrywce Andreasa Takvama zespół gości doprowadził do remisu 22:22. Mimo to Indykpol AZS zdołał doprowadzić do piłki setowej, ale wówczas znów ZAKSA popisała się serią punktów. Można wręcz powiedzieć, że miejscowi przegrali na własne życzenie. Końcowy punkt zdobył blokiem Dymytro Paszycki.

Indykpol AZS Olsztyn – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (19:25, 21:25, 24:26)

Indykpol AZS: Tuaniga, Sapiński, Jakubiszczak, Szymendera, Karlitzek, Souza, Hawryluk (libero) oraz Armoa, Janikowski, Jankiewicz

ZAKSA: Stępień, Takvam, Paszycki, Śliwka, Bednorz, Kaczmarek, Shoji (libero) oraz Smith