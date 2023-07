Pierwsza droga ekspresowa na Opolszczyźnie już otwarta. Prezentuje się imponująco

To pierwsza droga ekspresowa w województwie opolskim. Liczy 25 km i jest drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę.

Budowa obwodnicy trwała około 2 lata.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane bardzo sprawnie, a wykonawcą prac było konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia.

- Nie było większych problemów z budową. Nawet pogoda nam sprzyjała. Technicznie był to prosty projekt, chociaż jeden z większych. Zakończył się terminie umownym, kontraktowym - informował Jerzy Mirgos, prezes spółki Mirbud. - Z niestandardowych rzeczy to mieliśmy chwast na budowie, rdestowiec. To roślina bardzo inwazyjna, która wymagała specyficznego potraktowania – wykopania, zutylizowania. To wstrzymało prace na kilka miesięcy.