Piknik Rodzinny 800 Plus w Opolu. Zjednoczona Prawica promuje swój program wsparcia dla rodzin

- Kiedy wprowadzaliśmy świadczenie 500 Plus, było paru przeciwników, było też paru takich, którzy zastanawiali się, jak to świadczenie zostanie przyjęte przez polskie rodziny – mówiła poseł Violetta Porowska. - Dziś cieszą się z tego wszyscy, a nawet nie wyobrażają sobie, co by było bez 800 Plus. Dochodzimy do europejskich standardów, Polska może być przykładem dla innych krajów. W 2016 roku byłam wicewojewodą. Mówiliśmy wtedy o skali ubóstwa, liczonego tylko jednym posiłkiem dziennie, że dotyka 12 procent dzieci. Dziś to są promilowe sytuacje.