Piłkarskie Orły. Na prowadzeniu w maju znajduje się Jakub Pielok, zawodnik iPrime Bogacica

Piłkarskie Orły to kontynuacja porównywania i klasyfikowania najskuteczniejszych strzelców w najwyższych polskich ligach, którą zapoczątkowaliśmy w poprzednim roku kalendarzowym. Na przywitanie obecnej odsłony konkursu z pewnością warto zajrzeć do regulaminu. Z którego jasno wynika, że: „Celem Rankingu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych strzelców piłkarskich w kategorii męskiej i kobiecej, biorąc pod uwagę sumę goli zdobytych przez zawodników/zawodniczki klubów piłkarskich biorących udział w krajowych, zawodowych rozgrywkach ligowych na poziomie: ekstraklasy/ekstraligi, I, II, III, IV ligi oraz w Pucharze Polski, a także bramek zdobytych w europejskich pucharach”.

dla Ekstraklasy/Ekstraligi - wynosi 2;

dla I ligi - 1,75;

dla II ligi - 1,5;

dla III ligi - 1;

dla IV ligi - 0,625;

dla Pucharu Polski - 2;

dla europejskich pucharów - 2,5.

Tak aktualnie prezentuje się czołówka majowego rankingu "Piłkarskie Orły" na Opolszczyźnie. materiały Polska Press

Jakub Pielok z 4-ligowego iPrime Bogacica zdobył jak dotąd w maju sześć goli. Co godne podkreślenia, aż pięć z nich strzelił w jednym meczu. Stało się tak dokładnie 11 maja, kiedy to jego drużyna wygrała u siebie aż 8:0 z LZS-em Walce. Wtedy to Pielok trzykrotnie trafił z gry oraz dwa razy skutecznie egzekwował rzut karny. Poza tym spotkaniem, jednego gola zdobył również w wygranej 4:1 konfrontacji z Polonią Karłowice. Dla tego piłkarza prowadzenie w rankingu "Piłkarskie Orły" to nie pierwszyzna. Poznał on już bowiem smak triumfu w klasyfikacji miesiąca. Był najlepszym strzelcem Opolszczyzny w sierpniu 2023 roku.

Wracając jednak do bieżącego zestawienia, bezpośrednio za plecami Pieloka znajduje się w nim zwycięzca ubiegłego miesiąca, Kolumbijczyk Jean Franco Sarmiento z 1-ligowej Odry Opole. Obecną pozycję wicelidera zapewniły mu dwa trafienia zanotowane w starciu z Wisłą Płock (3:0). Trzecią pozycję aktualnie ex aequo okupują natomiast dwaj inni 4-ligowcy. Mowa o Kamilu Szczypińskim z LZS-u Piotrówka oraz Macieju Pisuli z Polonii Nysa.