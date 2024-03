Po publikacji NTO: Suwerenna Polska domaga się rezygnacji Adama Gomoły

Paweł de Dydyński, przedstawiciel Suwerennej Polski podkreślił, że całe środowisko polityczne jest wstrząśnięte opublikowanymi przez nto taśmami Gomoły.

- Kodeks wyborczy jasno określa zasady finansowania kampanii. Wymaga przejrzystości i uczciwości. To, co odkryła publikacja w NTO, stoi w sprzeczności z tymi zasadami. Nie możemy tego zaakceptować – mówił de Dydyński.

De Dydyński kontynuował, podkreślając, że działalność Gomoły już od początku budziła wątpliwości.

- Gdy Adam Gomoła wchodził do parlamentu, mieliśmy nadzieję, że jako młody polityk wniesie świeżość i przejrzystość. Niestety, jego pierwsze kroki pokazują zupełnie coś innego – dodał polityk SP.

W dalszej części konferencji głos zabrał Kamil Kaflowski, który stwierdził, że działania Gomoły podważają zaufanie obywateli do instytucji państwowych.

- Wzywam go do wyjaśnienia tej sytuacji lub do podjęcia honorowej decyzji o rezygnacji – podkreślił Kaflowski.