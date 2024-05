Pogoń za pijanym kierowcą seata, który taranował motocyklistów. Miał ponad 3 promile

Wszystko zaczęło się w okolicy Prószkowa, na drodze w kierunku Zimnic Małych, którą jechała grupa motocyklistów. Jak informuje opolska policja 36-letni mężczyzna siedzący za kierownicą seata leona, uderzył w tył jednego z jednośladów. Jadący nim 25-latek wpadł do rowu i został poszkodowany.

Kierowca samochodu pojechał dalej w kierunku Zimnic Małych. Część motocyklistów ruszyła za nim w pogoń. Zatrzymali go na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 45, w miejscu gdzie budowane jest rondo pod taśmociągiem. Tam seat wypadł z jezdni. To go jednak nie unieruchomiło.