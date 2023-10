Pojedynek Odra Opole vs VAR i Chrobry Głogów zakończony bez bramek

Podobnie było po drugiej stronie boiska. Najgroźniejszą sytuację w pierwszej połowie przyjezdni z Opola mieli w 25 minucie, gdy Din Sula otrzymał znakomite podanie, znajdując się kilka metrów przed bramką rywala. Zanim jednak opanował piłkę i dobrze się ustawił, został otoczony przez defensorów drużyny gospodarzy. To stworzyło okazję do podania do niekrytego Jakuba Antczaka, jednak napastnik nie zauważył młodszego kolegi, oddając kilka strzałów w rywali.

Warto jednak podkreślić, że głogowianie nie mieli absolutnie nic do powiedzenia w ofensywie. Opolanie tak dobrze spisywali się w obronie, że jedyne co im zostało, to potwierdzić swoją przewagę strzeleniem gola. I to rzeczywiście się udało, ale trafienie Mateusza Kamińskiego z 76. minuty zostało anulowane po wykorzystaniu przez arbitra VAR-u. W dalszej fazie meczu praktycznie nic się nie działo, wobec czego nie powinien dziwić taki, a nie inny rezultat na tablicy wyników.

Chrobry Głogów – Odra Opole 0:0

Chrobry: Węglarz – Tabiś, Bougaidis, Malczuk – Bogusz (58. Plewka), Mucha, Mandrysz, Hanc (58. Paz) – Ozimek (72. Bartlewicz), Biel (84. Wojtyra) – Lebedyński

Odra: Haluch – Spychała, Piroch, M. Kamiński, Szrek – Niziołek, Purzycki – Galan, Czapliński (70. Mikinić), Antczak (90+2. Surzyn) – Sula

Żółte kartki: Ozimek - M. Kamiński, Antczak, Niziołek