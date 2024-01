Policjanci z Kędzierzyna-Koźla mają na wyposażeniu ambu. Dostali 27 manualnych resuscytatorów. Będą nimi ratować ludzi

Do dyspozycji policjantów z Kędzierzyna-Koźla trafiło 27 zestawów do manualnej resuscytacji oddechowej, które są już na wyposażeniu policyjnych radiowozów.

Kędzierzyńscy policjanci otrzymali od władz miejskich Kędzierzyna-Koźla 27 manualnych resuscytatorów. Są to tzw. ambu, które pozwalają uratować ludzi przed przybyciem ratowników medycznych i lekarza.

- Dzięki wsparciu samorządu miasta do dyspozycji policjantów z Kędzierzyna-Koźla trafiło 27 zestawów do manualnej resuscytacji oddechowej, które są już na wyposażeniu policyjnych radiowozów - informuje nadkom. Magdalena Nakoneczna z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Zakup zestawów do manualnej resuscytacji oddechowej w całości sfinansowany został przez Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. - Policjanci rozpoczynając służbę nigdy nie wiedzą, co przyniesie im dzień i z jakimi sytuacjami przyjdzie im się zmierzyć. Tam, gdzie jest potrzebna natychmiastowa pomoc, najczęściej jako pierwsi docierają właśnie funkcjonariusze z prewencji lub ruchu drogowego - mówi nadkom. Magdalena Nakoneczna. - Zdarzają się sytuacje, w których każda sekunda jest na wagę ludzkiego życia i funkcjonariusze jako pierwsi udzielają pomocy medycznej. Wówczas bardzo przydatny okazuje się sprzęt medyczny ratujący życie poszkodowanych.

Co to jest ambu i do czego służy

Worek Ambu to sprzęt medyczny, który jest wykorzystywany do sztucznej wentylacji płuc.

Zestaw do manualnej resuscytacji oddechowej, czyli tzw. ambu jest to urządzenie znajdujące się na wyposażeniu oddziałów operacyjnych i intensywnej terapii, a także karetek pogotowia ratunkowego. Worek Ambu został wynaleziony w 1956 roku, aby zapobiec epidemii polio. Dzisiaj wykorzystywany jest we wszystkich sytuacjach, kiedy pacjenta trzeba podłączyć do tlenu. Worek Ambu wyposażony jest w przewód tlenowy, który pozwala na podłączenie do butli tlenowej. Worek Ambu używany jest do ratowania pacjentów, którzy przestali samodzielnie oddychać, a także do resuscytacji noworodków.

