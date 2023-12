Policjanci z Opola zatrzymali 38-latka, który miał w mieszkaniu 250 gramów narkotyków. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia

Kryminalni z Komisariatu I Policji w Opolu już od jakiegoś czasu podejrzewali 38-letniego mieszkańca Opola o związki z przestępczością narkotykową.

Dodatkowo, mężczyzna już wcześniej był karany za podobne przestępstwa.

- Nasi funkcjonariusze rozpoczęli więc gromadzenie materiału dowodowego w sprawie mężczyzny - mówi młodszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Wieczorem, 30 listopada postanowili potwierdzić swoje podejrzenia co do 38-latka. Wtedy to do wychodzącego z mieszkania podejrzewanego podeszli kryminalni i rozpoczęli kontrole.

- W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli blisko 250 gramów różnych narkotyków, między innymi amfetaminy i klefedronu - mówi Przemysław Kędzior.

38-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, do którego się przyznał.

Policjanci nie wykluczają, że może on usłyszeć kolejne zarzuty. Decyzją Sądu Rejonowego w Opolu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.