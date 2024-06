Policyjna obława za uzbrojonymi w siekiery i noże bandytami

Wszystko zaczęło się w poniedziałek 24 czerwca ok. godz. 19:00 w powiecie wieluńskim w województwie łódzkim. Tam 3 osoby w wieku od 18 do 23-lat miały zaatakować 26-latka. Agresorzy byli uzbrojeni w noże i siekiery. Mężczyzna został dotkliwie pobity. Napastnicy zabrali mu pieniądze, wsiedli do jego BMW i uciekli.

Finał obławy rozegrał się na jednej z ulic Kluczborka. To tam kryminalni z Olesna zauważyli trójkę podejrzewanych o rozbój w powiecie wieluńskim. Zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnych aresztów. W Prokuraturze Rejonowej w Wieluniu 18-latek, 21-letnia kobieta i 23-letni mężczyzna usłyszeli zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. 23-latek dodatkowo odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu grozi nawet do 20 lat.