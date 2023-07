Polityczny teatr i dramat leczacej się psychiatrycznie kobiety - komentarz Łukasza Żygadły

Nie ma nic bardziej ludzkiego jak popełnienie błędu. Problem w tym, że w dzisiejszym świecie, oraz wyjątkowo specyficznej debacie publicznej w Polsce, szczególną uwagę zwraca się na przypadki dotyczące przerywania ciąży, czy jak kto woli aborcji. Dlaczego? Bo to grzeje, można na tym zbudować polityczny kapitał, a ludzie stają się zabawkami w rękach polityków.

W historii kobiety z Krakowa, którą poznała cała Polska, praktycznie nic się nie zgadza. Politycy Platformy Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem na czele wykazują się wyjątkową nieodpowiedzialnością podburzając tłum, proponując marsze czy organizując protesty. Dlaczego? Wystarczy na chłodno przyjrzeć się tej historii żeby przekonać się, że mamy w jakiejś części do czynienia z jednoczesnym teatrem i dramatem kobiety, która od kilku lat leczyła się psychiatrycznie, a jej problem urósł do groźby samobójstwa, co skutkowało powiadomieniem przez psychiatrę policji.