Porażka Corotop Gwardia Opole 29:31 z Energą Wybrzeże Gdańsk. To trzecia porażka z tym rywalem w bieżącym sezonie

To jednak Gwardia rzuciła pierwszego gola, a uczynił to w 1. minucie Andrzej Widomski. Potem do głosu doszli gospodarze, którzy szybko objęli prowadzenie 4:1. W dalszym fragmencie Wybrzeże świetnie wykorzystało 2 okresy gry w przewadze, w których rzucało po 3 bramki. Gospodarze utrzymywali niewielką, kilkopunktową przewagę. W samej końcówce gospodarze odskoczyli opolanom i zdecydowanie wygrali pierwszą część meczu 18:13.

Gdyby popatrzeć na ten mecz drugiej kolejki fazy spadkowej pod kątem pozycji w tabeli, faworytem byli by goście z Opola. Wszak wygrali w poprzedniej kolejce z ekipą Zepter KPR Legionowo 30:18. Kilka dni później zagrali wyrównaną połówkę z mistrzem Polski Industrią Kielce. Po 30 minutach tracili do hegemona zaledwie 4 gole, chociaż ostatecznie przegrali 22:36.

Kiedy w 32. minucie Nejc Zmavc rzucił bramkę na 20:13 dla Wybrzeża, mogło się wydawać, że mecz jest już rozstrzygnięty. Gospodarze utrzymywali taką przewagę do 48. minuty, kiedy to Michał Peret rzucił gola na 27:21. Następne kilka minut należało do Gwardii, która rzuciła 4 bramki. Na więcej nie było już stać opolan w tym spotkaniu. Po nerwowej końcówce to Wybrzeże wygrało to spotkanie 31:29.

W następnej kolejce Gwardia u siebie z Zagłębiem Lubin. To spotkanie odbędzie się w niedzielę (21 kwietnia) o godzinie 16.00.

Energa Wybrzeże Gdańsk - Corotop Gwardia Opole 31:29 (18:13)

Wybrzeże: Bedoui 1 (14/42 - 33%) - Milicević 6, Papina 5, Jachlewski 5, Peret 4, Pieczonka 4, Stępień 3, Góralski 2, Zmavc 1 oraz Niedzielenko, Domagała.

Corotop Gwardia: Malcher (1/5 - 20%), Ałaj (11/34 - 32%) - Kawka 5, Jendryca 4, Zawadzki 4, Wandzel 3, Hryniewicz 3, Wojdan 3, Widomski 2, Łangowski 2, Stempin 2, Milewski 1 oraz Sosna.