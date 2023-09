Poseł Marcin Ociepa spotkał się z przedstawicielami samorządów z całego regionu

Marcin Ociepa zaprosił do Opola samorządowców, z którymi współpracuje przy realizacji różnych projektów i przedsięwzięć. Wspólna konferencja prasowa odbyła się na placu Wolności.

- Poparcie samorządowców znaczy bardzo wiele. Jako były przewodniczący Rady Miasta w Opolu, były samorządowiec, staram się w taki sam sposób pracować jako poseł i wiceminister, to znaczy być zawsze blisko ludzi, a po drugie skupiać się na rozwiązywaniu realnych problemów – mówił Marcin Ociepa. - Mniej podziałów, a więcej dobrej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Dobra praca to taka, która przynosi konkretne efekty. Chodzi o to, by sukcesywnie i systematycznie podwyższać jakość życia i bezpieczeństwa mieszkańców.