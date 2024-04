Poszła Karolinka do Gogolina. Znacie tę piosenkę? Karliczek i Karolinka żyli naprawdę

Karoline Kleinert i Friedrich Karliczek, czyli Karliczek i Karolinka

Nie wiadomo, kiedy dokładnie pierwszy raz ujrzał Karolinę. Wiadomo, że zapałał do niej wielką namiętnością. Jak mówi piosenka, poszedł za nią aż do Gogolina (spotkali się prawdopodobnie w drodze na targ w Gogolinie), a ona opędzała się od niego.

Żelazna ręka Karliczka i aresztowanie jego syna

Nie znalibyśmy historii życia bohaterów pieśni „Poszła Karolinka do Gogolina", gdyby nie zmarła w 2010 roku Elfryda Zając z Myśliny. To ona zrekonstruowała ich losy. Elfryda Zając odkryła również, że jest... wnuczką Karliczka i Karolinki (jej nazwisko panieńskie brzmi właśnie Karliczek).

Karolinka zginęła tragicznie, została zastrzelona

- Co tu robisz? - zapytała go Karolina. Czampel gwałtownie się odwrócił, strzelba wypaliła i kobieta zginęła. Nie wiadomo, czy broń wypaliła przypadkowo, czy też oszalały ze złości i z zazdrości mężczyzna strzelił do zaczepiającej go sąsiadki.

Nie wiadomo, bo Czampel kiedy zobaczył, co się stało, popełnił samobójstwo. Zszokowany Fritz uciekł do lasu. Spłoszone konie same wróciły do domu Kleinertów, ciągnąc na furmance ciało zastrzelonej Karolinki. Jak na ironię, tego samego popołudnia żona Czampla wróciła z Lipska.