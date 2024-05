Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kluczborku. Były medale, awanse i wieeelki prezent

Zbiornik strażackiej cysterny został wyposażony w zaawansowaną instalację do mycia od wewnątrz, a także system odwodnienia wykonany ze stali nierdzewnej.

Zakup nowej strażackiej cysterny możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 399 240 złotych.

Do zakupu strażackiej cysterny dorzucili się również:

- Cysterna to bardzo duży zakup. Dziękuję samorządowcom, że udało się to dopiąć. Dziękuję też poprzedniemu komendantowi Mariuszowi Stępniowi za determinację, aby ta cysterna tutaj była. Bardzo mało brakowało, aby ten projekt w ogóle nie przeszedł. To ostatnia cysterna zakupiona na województwo opolskie – tłumaczył bryg. Marek Kocielski.