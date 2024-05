W Oleśnie powstaje Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych. To inwestycja za 25 milionów zł

Zobacz, jak będzie wyglądać centrum szkolenia strażaków w Oleśnie:

Krajowe Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych to inwestycja Związku Powiatowo-Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”, którzy tworzą gminy Olesno, Gorzów Śląski, Radłów, Zębowice oraz Powiat oleski.

Miała być galeria handlowa, będzie Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych

Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych budowane jest w Oleśnie przy ul. Wachowskiej, na tzw. placu cyrkowym (to tutaj do tej pory namiot rozbijały cyrki przyjeżdżające do miasta). Na działce gminne o powierzchni 0,8 hektara jeszcze pięć lat temu planowano budowę galerii handlowej.